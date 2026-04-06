Pasquetta con Radio Tutto Napoli, il palinsesto: live dalle 15 per Napoli-Milan

vedi letture

Radio TuttoNapoli non si ferma mai e vi accompagnerà anche nel giorno di Pasquetta per farvi vivere tutte le emozioni di Napoli-Milan

Radio TuttoNapoli non si ferma mai e vi accompagnerà anche nel giorno di Pasquetta per farvi vivere tutte le emozioni di Napoli-Milan. La prima radio tematica sul Napoli quest'oggi inizierà il proprio palinsesto alle 15 con un maxi-appuntamento di Napoli Talk con Christian Marangio e Davide Baratto e poi dalle 17 anche con il direttore Antonio Gaito. Dalle 18 con Francesco Molaro per un "Difendo la città" che sarà un'ulteriore ora pre-partita con i nostri inviati allo stadio. E dalle 19 la solita versione di "Napoli in campo" con Antonino Treviglio e Ciro Accardo per le reaction della gara ed un ampio post-partita. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

Il palinsesto di domani

15.00 - 18.00 - Napoli Talk

18.00 - 19.00 - Difendo la città

19.00 - 24.00 - Napoli in campo

Puoi ascoltarci in auto col DAB Campania, ascoltarci/vederci sul sito CLICCANDO QUI o con le nostre app:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per l'app per le Smart Tv LG (in arrivo Samsung)

Qui per le Smart Tv Android