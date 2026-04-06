Pasqua di terrore a Ischitella: 20enne accoltellato in un lido

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Secondo le prime ricostruzioni, la violenza sarebbe scaturita da una lite tra più ragazzi presenti sul posto, degenerata rapidamente.

Momenti di paura nella serata di Pasqua sul litorale Domizio. A Ischitella, frazione del Comune di Castel Volturno, un giovane è rimasto ferito da diverse coltellate mentre si trovava all’interno di un locale. Secondo le prime ricostruzioni, la violenza sarebbe scaturita da una lite tra più ragazzi presenti sul posto, degenerata rapidamente.

Indagini in corso

La vittima, un 20enne originario di San Prisco, è stata soccorsa e le sue condizioni sono al momento al vaglio dei medici. Anche l’aggressore, coetaneo, sarebbe stato identificato. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità, mentre cresce la preoccupazione per episodi di violenza tra giovani in una zona già spesso al centro delle cronache.