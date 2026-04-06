Campionato chiuso? Bergomi: "L'Inter deve trovare altre 5 vittorie, vediamo domenica a Como"

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"Questa squadra non deve stare in leggerezza, deve stare lì, con la responsabilità giusta, vivere la partita, vivere questo momento anche di difficoltà".

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex difensore dell'Inter Beppe Bergomi: "Lautaro leader fondamentale per l'Inter? Non lo conosco, quindi vado per quello che mi fa vedere sul campo: i comportamenti, la gestione, l’aiuto che dà ai compagni, come si comporta anche quando non ha la palla, che secondo me è un aspetto fondamentale. Quindi mi viene da dire di sì, che diventa importante.

Discorso scudetto chiuso? Io penso sempre che l’Inter debba trovare altre cinque vittorie da qui alla fine, nella propria testa. Quindi, avendo un calendario un po’ particolare, non lo so. Questa squadra non deve stare in leggerezza, deve stare lì, con la responsabilità giusta, vivere la partita, vivere questo momento anche di difficoltà. L’ha vissuto bene e ha vinto. Adesso, se prende tranquillità... Poi vediamo domenica, perché domenica va a Como".