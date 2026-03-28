Radio Tutto Napoli, il palinsesto di oggi: le trasmissioni ripartono alle 11

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Radio Tutto Napoli vi accompagna come sempre anche nel week-end. Oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, inizierà alle 11 con Sabato azzurro con Antonio Gaito e Ciro Accardo che vi terranno compagnia per due ore. Poi alle 13 sarà il turno con Sabato sport con Antonino Treviglio e Carlo Caporale e la finestra anche sugli altri sport. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125

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