Italia-Irlanda del Nord, a Bergamo c'era anche Sal Da Vinci: omaggiato dalla FIGC
Ospite speciale alla New Balance Arena di Bergamo in occasione della semifinale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Irlanda del Nord. In tribuna era presente Sal Da Vinci, artista napoletano reduce dal successo al Festival di Sanremo, invitato dalla FIGC per assistere dal vivo alla gara della Nazionale.
Maglia azzurra in regalo
Durante la serata, il cantautore ha ricevuto un omaggio speciale: la maglia dell’Italia con il numero 10, simbolo dei grandi campioni azzurri. A consegnargliela è stato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, suggellando così un momento celebrativo che ha unito musica e calcio in un contesto di grande entusiasmo. Di seguito lo scatto pubblicato dallo stesso Sal Da Vinci in una 'storia' sul proprio account Instagram.
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