Calciomercato Napoli, non solo giovani e ingaggi bassi: un'idea spiega tutto
Il Napoli in vista del calciomercato si prepara a una sterzata strategica. Ma sarà una sterzata parziale, non totale, perché l'obiettivo del club resterà comunque quello di restare competitivo e di crescere nel tempo per confermarsi ad alti livelli e continuare a vincere. Si lavorerà dunque a profili più giovani, vedi Alisson, e ad abbassare il monte ingaggi, ma senza rinunciare a occasioni. In sintesi, non ci sarà una strategia unica e non arriveranno solo giovani o promesse. Ecco perché, ad esempio, torna in auge il nome di Goretzka del Bayern.
Calciomercato Napoli, le strategie per l'estate
Anni 31, centrocampista pronto a svincolarsi, il tedesco sarebbe una grande occasione a zero e il Napoli vuole provarci. Perché avere giocatori esperti e di carisma in rosa farà sempre comodo. Come De Bruyne o McTominay o come Anguissa, ovvero leader che in campo fanno la differenza e fanno vincere i campionati. L’obiettivo del club, insomma, è chiaro: costruire una rosa, per il prossimo anno, che non rinunci alla sostenibilità, ma che permetta a Conte di poter scegliere tra giocatori ancora relativamente giovani ma già pronti (come Hojlund) e i veterani che rendono grandi le squadre. E costruiscono le vittorie.
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