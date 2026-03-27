Tuttonapoli Napoli convinto che Lukaku potesse dare di più. Indizio dalla scelta di mercato a gennaio

vedi letture

Addirittura, dopo la rete al Verona, per Big Rom appena sei minuti in campo. Il centravanti belga, per ora, non è riuscito a garantire continuità

Il caso Lukaku, sorto per la scelta del giocatore di restare in Belgio, riaccende i riflettori su alcune scelte a gennaio del club in sede di mercato. A distanza di mesi, la scelta della società di privarsi di Lorenzo Lucca a gennaio appare oggi come una decisione basata su presupposti che la realtà del campo ha smentito, almeno fino a questo momento. Dando via Lucca, in prestito al Nottingham, il club era pronto a riaccogliere Lukaku, che era ormai clinicamente guarito e pronto a tornare.

Caso Lukaku, ricordate cosa accadde a gennaio?

Ecco perché la dirigenza azzurra aveva preso una decisione netta: dare il via libera alla cessione dell'ex Udinese. Il ragionamento sembrava lineare. Lo staff tecnico era convinto che Romelu Lukaku avesse ormai raggiunto una condizione fisica tale da poter garantire un minutaggio molto più elevato, soprattutto col passare delle settimane. Ma non è andata così. Addirittura, dopo la rete al Verona, per Big Rom appena sei minuti in campo. Il centravanti belga, per ora, non è riuscito a garantire quella continuità di impiego che il club si aspettava. Senza Lucca e con Lukaku in dubbio, il Napoli si appresta a vivere questo gran finale, dal Milan in poi, con una sola punta a disposizione di Conte.