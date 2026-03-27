Calciomercato Napoli, KKN: "Nel mirino due argentini e un portoghese per l'estate!"

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Tre idee da sviluppare in vista dell'estate. Secondo Kiss Kiss Napoli, il ds Manna ha nel mirino tre calciatori, due argentini e un portoghese

Tre nomi per l'estate. Tre giovani per rinforzare il Napoli. Tre idee da sviluppare in vista dell'estate. Secondo Kiss Kiss Napoli, seguendo la linea giovane, il ds Manna ha nel mirino tre calciatori, due argentini e un portoghese, due giocatori che già conoscono la Serie A e un terzo che potrebbe presto approdare in Italia. Per l'attacco, secondo l'emittente, uno degli obiettivi è l'argentino Exequiel Zeballos. L'ala del Boca Juniors, classe 2002, è considerato uno dei talenti più cristallini del calcio argentino. Sempre restando in orbita argentina, ma con un occhio al campionato italiano, il Napoli ha messo nel mirino Maximo Perrone.

Calciomercato Napoli, tre talenti per l'estate: i nomi

Il centrocampista, oggi in forza al Como ma di proprietà del Manchester City (con una clausola di riacquisto per i Cytizens), sta brillando e convincendo tutti sotto la guida di Cesc Fàbregas. Perrone rappresenta il prototipo del regista moderno, ha visione di gioco, qualità tecnica e una personalità fuori dal comune nonostante la giovane età. Un profilo interessante ma anche dall'elevato costo con una società, il Como, che non farà sconti in estate e che anzi vorrà blindare tutti, soprattutto in caso di Champions. Per il reparto arretrato, invece, uno degli obiettivi è Tiago Gabriel del Lecce. Il difensore centrale portoghese è stata la vera sorpresa del campionato. Con la sua fisicità e la capacità di impostare, il classe 2003 è visto come il partner ideale per far crescere il livello di solidità della difesa di Conte.