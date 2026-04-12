Prima pagina

Il Mattino apre con la lotta scudetto: "Napoli, adesso o mai più"

Il Mattino apre con la lotta scudetto: "Napoli, adesso o mai più"
Oggi alle 00:00Brevi
di Davide Baratto

"Napoli, adesso o mai più", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando lo snodo cruciale in chiave scudettto con i partenopei che potrebbero andare a -4 dai nerazzurri prima che giochino a Como. Il sommario: "C'è il Parma alle 15, Conte carica gli azzurri. L'Inter senza Lautaro". Di seguito la prima pagina integrale.