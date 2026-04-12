Live Diretta Parma-Napoli, pre-partita: segui il live di Tutto Napoli con i nostri inviati

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Il Napoli va a Parma domenica 12 aprile alle 15per la 32ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

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Le ultime sul Napoli - Antonio Conte ritrova il suo centravanti che era assente nella gara contro il Milan per via di un virus influenzale. Il modulo rimane il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic sempre leggermente favorito su Meret per difendere i pali, così come va verso la conferma il pacchetto arretrato composto da Juan Jesus, Buongiorno e Olivera; insegue Beukema. Sulla fascia destra di centrocampo si riprende il posto Politano, match winner del Maradona da subentrato, dall'altro lato è ballottaggio Spinazzola-Gutierrez; fiducia ai Fab Four, in mediana Lobotka e Anguissa (in pole su Alisson Santos) con De Bruyne e McTominay più avanzati sulla trequarti. Riecco Hojlund a fare da riferimento in attacco.

Le ultime sul Parma - Cuesta non potrà contare sul suo miglior marcatore, Pellegrino, che è squalificato; recupera invece Almqvist che ha ripreso gli allenamenti in gruppo. Dunque, 3-5-2 con Suzuki in porta, trio difensivo formato da Delprato, Circati e Valenti. A centrocampo sono certi del posto Keita e Bernabè, si giocano la terza maglia Sorensen e Nicolussi-Caviglia, quest'ultimo il favorito; sulle corsie esterne spazio a Britschgi e Valeri. Ipotesi attacco leggero con Strefezza e Ondrejka a sostituire il bomber argentino, l'alternativa è Elphege che non ha mai esordito dal 1'.

Il Napoli si è ripreso il secondo posto dopo mesi di inseguimento e ora, fino a quando sarà possibile, proverà a mettere pressione alla capolista Inter. Entrambe impegnate domenica, giocheranno rispettivamente alle 15:00 e alle 20:45, con gli azzurri che potrebbero portarsi a -4 dalla vetta prima del match che i nerazzurri giocheranno a Como. Una partita che vale molto: battere il Parma al Tardini significherebbe per Antonio Conte tenere viva la fiammella della rimonta almeno per qualche ora, sperando in un passo falso di Chivu. Per la squadra di Carlos Cuesta, invece, la gara rappresenta l'opportunità di chiudere virtualmente il discorso salvezza e di guadagnarsi finale di stagione tranquillo.

Amici di Tutto Napoli, buona domenica e benvenuti alla diretta testuale di Parma-Napoli!