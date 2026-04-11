Calciomercato Napoli, quasi 100mln di riscatti: il piano di De Laurentiis per l'estate

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Il Napoli si prepara ad affrontare il prossimo calciomercato estivo con un piano già in parte tracciato: quasi 100 milioni di euro stanziati per i riscatti dei giocatori in prestito. Il club di Aurelio De Laurentiis partirà dalle certezze, confermando Rasmus Hojlund e Alisson Santos, ritenuti meritevoli dopo una stagione positiva. A questi si aggiunge Giovane, il cui riscatto scatta automaticamente in base agli accordi siglati a gennaio con il pagamento di un acconto. Tre operazioni già definite che disegnano i contorni di una sessione estiva ambiziosa e strutturata.

Elmas al bivio: riscatto a rischio, il Napoli potrebbe risparmiare 18 milioni

Il nodo principale riguarda Eljif Elmas: il riscatto del centrocampista classe 1999, valutato circa 16 milioni di euro, non sarebbe affatto scontato. Come riporta Il Mattino, la cifra totale degli investimenti potrebbe quindi scendere da 94,5 a 76,5 milioni. Determinante sarà la scelta del prossimo allenatore e la conseguente impostazione tattica della squadra. Elmas ha dato un contributo importante nell'annata guidata da Conte, ma la dirigenza azzurra non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro a Napoli.

Antonio Vergara scala le gerarchie: il talento di Frattaminore mette in discussione Elmas

Tra i fattori che pesano sulla decisione relativa a Elmas c'è anche l'ascesa di Antonio Vergara. Il centrocampista di Frattaminore, nato nel 2003, ha caratteristiche tecniche simili al macedone ma quattro anni in meno: un dettaglio tutt'altro che secondario in un'ottica di programmazione a lungo termine. La sua esplosione in questa stagione ha aperto nuovi scenari nella testa della dirigenza partenopea, che nelle prossime settimane valuterà con attenzione ogni variabile prima di definire la rosa della prossima stagione.