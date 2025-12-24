Video Forgione incorona ADL: "Sempre sostenuto! Il migliore e non c'è paragone con Ferlaino"

Angelo Forgione, scrittore e giornalista, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android) parlando anche della gestione De Laurentiis dopo la vittoria in Supercoppa, il settimo trofeo dell'era ADL: "Ho sempre sostenuto la validità di questa gestione anche quando non arrivavano gli scudetti, ero convinto che sarebbero arrivati perché la semina dà sempre buoni frutti. Oggi anche i più grandi contestatori del presidente oggi sono ‘costretti’ ad applaudire ad una gestione che non solo fa vincere, ma rende solido economicamente il club. Se devo fare un raffronto tra il Napoli di De Laurentiis e quello di Ferlaino, quello di Ferlaino ha vinto con Maradona ma ha messo a repentaglio la sua continuità sportiva. Invece quello di De Laurentiis vince garantendo assoluta stabilità ai vertici del calcio nazionale e anche crescendo sul calcio internazionale. Quindi non c’è paragone, per me, De Laurentiis va considerato il miglior presidente della storia del Napoli. Sono 10-20 anni, da quando è arrivato in Serie A, è stato sempre un club in crescita che ha iniziato a frequentare l’Europa e poi i piani alti del campionato. Nonostante il grande dominio della Juventus, dettato da certe situazioni che poi si sono rilevate non troppo solide e quindi è bastato poco perché crollassero. E quindi il Napoli è diventata la squadra più forte insieme all’Inter. Negli ultimi 5 anni è così, nessuna proprietà ha fatto quello che ha fatto il Napoli. Chi arriva da lontano, tipo Bologna e Como, ricalcano lo stesso progetto di De Laurentiis".

Bilancio del 2025? "Un anno indimenticabile, perché ha portato un scudetto sofferto all’ultima giornata. Queste vittorie contribuiscono al periodo aureo che sta vivendo la città. Il Napoli partecipa a questa narrazione, visto il richiamo molto forte che portano le vittorie nel calcio. Tutte le annate che portano gli scudetti restano nella storia, soprattutto a Napoli, che ormai è una delle squadre più importanti con le tre del nord. Queste vittorie sono una dimostrazione di forza, è un anno che resterà inciso nelle memorie dei napoletani. Se devo dare un voto dico 9,5 e non 10 perché ci sono che non sono andate in questo inizio di stagione, ma sono sicuro che si metteranno a posto. L’unico leggero problema che mostra il Napoli è in Champions, lo deve risolvere e sono sicuro che lo farà nelle ultime due gare. Da questa vittoria bisogna ripartire".

