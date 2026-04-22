Podcast Alajbegović-Napoli, Di Vicino: "Giocatore di alto livello, sarebbe perfetto"

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Giorgio Di Vicino, ex giocatore del Napoli, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

Secondo te i ritorni di Lange e Lucca potrebbero essere motivo di frizione tra De Laurentiis e Antonio Conte?

"Non so, adesso si giunge al termine della stagione, ci sono tante cose da fare e da pensare per la prossima stagione. Bisogna finire la stagione nel migliore dei modi. Il Napoli è un po' stanco nelle ultime partite, bisogna ricaricare un po' di energie e finire nel migliore dei modi la stagione, credo sia la cosa primaria."

Al di là dei rientri, c'è questo interessamento per Alajbegović: è un profilo giovane su cui il Napoli deve puntare oppure servirà un mix tra esperienza e gioventù?

"Sicuramente sì, già se ne parlava qualche mesetto fa di questo ragazzo, giovane e interessante, che già gioca ad altissimi livelli. Potrebbe fare al caso del Napoli, però ormai ho fatto un po' di esperienza: da qui ad agosto se ne diranno tantissime, quindi staremo a vedere. Per me il Napoli deve chiudere la stagione nel migliore modo possibile, poi si vedrà."

Dopo la sconfitta con la Lazio: è stato un calo mentale oppure una difficoltà strutturale contro squadre chiuse?

"Sì, ci sta. Nell'arco di una stagione gli avversari preparano le partite chiudendo gli spazi dove il Napoli può essere più pericoloso. Ho visto il Napoli stanco fisicamente e mentalmente, ci può stare: siamo alla fine della stagione, magari non hai più un obiettivo importante da raggiungere e quindi può esserci un calo. Adesso il Napoli deve recuperare energie per finire bene queste ultime partite."

Ti aspetti cambiamenti nella prossima partita, con forze fresche o nuovi innesti?

"Non lo so, il mister saprà come gestire e chi può dare più garanzie, chi sta meglio fisicamente e mentalmente. Metterà sicuramente la squadra migliore in campo, che siano giovani o altri calciatori."

Hai avuto l'impressione che contro Lazio e Parma siano state schierate le migliori scelte possibili, soprattutto dal punto di vista della condizione?

"La vedo come due partite completamente diverse. Con il Parma il Napoli ha comandato tutta la gara, ha fatto un attacco contro difesa. Purtroppo c'è stato quell'errore all'inizio e un po' di imprecisione sotto porta, forse è mancata cattiveria, ma non la vedo tragica. Contro la Lazio invece ho visto una squadra sottotono in tutti i sensi, con tanti giocatori che hanno sbagliato più del solito. La squadra, comunque, è quella vista a Parma, a parte qualche cambio."

Secondo te Antonio Conte rimarrà? Sarebbe la scelta giusta per entrambe le parti?

"Ha un altro anno di contratto, mi farebbe piacere perché lo reputo un grandissimo allenatore. Per me non manca molto: bisogna vedere qualche cambio, magari in attacco o sostituire qualche calciatore. La squadra del Napoli ha già una buona base e, se dovesse rimanere il mister, partirebbe da una base forte da migliorare in alcuni punti."