Maresca-Napoli, Romano chiarisce: “E’ il primo nome del City quando Guardiola andrà via”

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Enzo Maresca è stato accostato alla panchina del Napoli, ma il suo futuro sembra orientato verso una direzione ben diversa.

Enzo Maresca è stato accostato alla panchina del Napoli, ma il suo futuro sembra orientato verso una direzione ben diversa. L’allenatore italiano, infatti, è considerato in Inghilterra il principale candidato per raccogliere l’eredità di Pep Guardiola al Manchester City, nel momento in cui lo spagnolo deciderà di lasciare il club, o nella prossima estate o al termine del contratto nel 2027.

Il Manchester City ha scelto Maresca per il dopo Guardiola

Al momento non esiste alcun accordo ufficiale, ma il Manchester City avrebbe già individuato in Maresca il profilo ideale per la futura successione di Guardiola. Il club inglese - riferisce il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano - lo considera la soluzione più coerente per continuità tecnica e progetto, anche se lo scenario resta aperto e legato ai tempi dell’allenatore spagnolo. In questo contesto, eventuali tentativi di altri club, Napoli compreso, dovrebbero confrontarsi con la forte volontà dei Cityzens di puntare sull’ex vice di Guardiola come erede designato.