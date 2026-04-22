Podcast Orsi: "Fossi in Meret andrei via, ormai è il panchinaro di Milinkovic-Savic"

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L'opinionista ed ex portiere Nando Orsi è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

Si dice che la sosta abbia aiutato l’Inter: sei d’accordo?

"No, non sono d’accordo. La sosta c’è stata per tutti, non solo per l’Inter. La loro forza si è vista per tutto il campionato, non solo dopo la pausa. Hanno dimostrato grande continuità e i risultati recenti lo confermano. È una squadra che ha dimostrato forza e qualità lungo tutta la stagione, quindi il titolo sarebbe pienamente meritato".

A Napoli, dopo la sconfitta con la Lazio, si discute anche Conte: è giusto?

"Sì, è giusto. Non è stata una stagione esaltante. È vero che c’è stata la Supercoppa, ma ci si aspettava di più, soprattutto nella gestione di alcune partite. Se si mettono in discussione tutti, si può mettere in discussione anche Conte. Ad esempio la gestione dei “Fab Four” poteva essere diversa: farli giocare sempre insieme non è detto fosse la soluzione migliore. Si poteva ruotare di più, come fanno le grandi squadre".

Parliamo dei portieri: è giusto che Milinkovic-Savic sia titolare al posto di Meret?

"È una scelta dell’allenatore. Meret viene da due scudetti ed è uno dei migliori portieri italiani, ma Conte ha voluto un profilo diverso. Probabilmente la decisione era già stata presa dall’inizio. Dal punto di vista tecnico io preferisco Meret, ma è una scelta soggettiva. Milinkovic-Savic è comunque un ottimo portiere, con caratteristiche diverse".

Quali sono le differenze principali tra i due?

"Milinkovic-Savic è molto alto, gioca bene con i piedi e rilancia bene, caratteristiche oggi molto richieste. Meret invece è più forte tra i pali e nelle uscite basse. Sono due profili di portieri molto diversi tra loro".

Se Conte andasse via, Meret potrebbe tornare titolare?

"Non lo so. Personalmente, fossi in Alex Meret, valuterei anche di andare via per trovare continuità in una squadra diversa dopo un ciclo al Napoli. Due portieri di questo livello nella stessa squadra sono quasi un lusso".

Conte resterà al Napoli il prossimo anno?

"Secondo me sì. Ha ancora un anno di contratto e non vedo perché dovrebbe andare via. Dovrà adattarsi alle esigenze del club e al mercato, ma resta l’allenatore ideale per questa squadra".