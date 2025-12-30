Podcast Alvino: "Senza lo stadio il Napoli resterà sempre dietro alle 3 big e Conte ha ragione!"

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto nel corso di "Cronache Azzurre" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Un desiderio per il 2026? Mi auguro di vedere il Napoli più in alto possibile. Bissare lo straordinario 2025 con un altro scudetto mi renderebbe felice come tifoso. E poi c’è la Champions: riuscire ad andare avanti in Europa sarebbe una grande soddisfazione".

Le parole di Conte dopo Cremona hanno fatto discutere: ha ragione quando dice che il Napoli non è ancora come Juventus, Milan e Inter?

"Dice una verità evidente. La storia del calcio italiano è segnata da Juventus, Milan e Inter per potere economico e mediatico. Il Napoli oggi si è seduto a quel tavolo con merito, ma per costruire serve tempo".

Quanto pesa il tema stadio nel progetto futuro?

"È il nodo centrale. Senza uno stadio di proprietà il Napoli resterà sempre un passo indietro. È lo stadio che porta ricavi continui e fa crescere il valore del club".

Capitolo attaccanti: che giudizio dai su Lorenzo Lucca?

"Oggi non ha reso quanto ci si aspettava, ma era stato preso come alternativa. Prima di bocciarlo servono tempo e pazienza, anche perché Romelu Lukaku non è ancora pienamente arruolabile".

A proposito di Lukaku: giusta la scelta della terapia conservativa?

"Sì. Considerata età e struttura fisica, è stata la soluzione migliore condivisa con lo staff medico".

Il 2026 si apre con Lazio-Napoli: che partita immagini?

"Sarà dura all’Olimpico, ma oggi vedo una differenza tecnica netta. Mi aspetto un Napoli dominante e con voglia di rivincita anche contro la Lazio di Maurizio Sarri".