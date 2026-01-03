Radio TN Biazzo: "Napoli molto favorito per lo Scudetto. Champions? C'è un aspetto sottovalutato"

vedi letture

Salvatore Biazzo, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Sabato Azzurro', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Sarri ha sempre voglia di rivincita nei confronti della sua ex squadra e il Napoli vuole fare lo stesso, pur volendogli sempre bene. Sono moderatamente ottimista, per una considerazione molto semplice: il valore del Napoli. In questo momento il Napoli vale in cifra tecnica e per la qualità espressa più di qualsiasi altra squadra di questo campionato. Nessuno immaginava che lo scorso anno il Napoli vincesse lo Scudetto e invece l'ha vinto. Quest'anno sono capitati tanti infortuni, che sono stati un problema che andrebbe approfondito.

Champions League? I top club che sono impegnati anche in Champions League dovranno fare anche loro un turnover forzato per cercare di far fiatare la squadra. Giocare ogni tre giorni è dura perché non hai tempo per smaltire la fatica e recuperare fiato. E poi c'è pure un elemento psicologico, che va sottolineato: è l'aspetto famigliare. Alcuni calciatori soffrono particolarmente il fatto di non essere in famiglia. Giocare ogni tre giorni significa stare costantemente sotto pressione perché sei sempre impegnato.

Scudetto? Il Napoli lo vedo molto favorito. E mi aspetto anche un ritorno prepotente in Champions, che non deve essere un obiettivo periferico. Le cose si sono messe un po' male, è vero, ma non sono di quelli che punta il dito contro Conte".