La gioia di Ambrosino sui social: "Continua la striscia positiva, farne parte è pura magia"

vedi letture

Il Napoli mette in fila la quarta vittoria per 2-0, superando anche la Lazio in trasferta all'Olimpico grazie alle reti di Spinazzola e Rrahmani. Gli azzurri quindi cominciano l'anno nuovo nel migliore dei modi e danno continuità al periodo positivo iniziato con la Supercoppa, peraltro rimanendo a ridosso della vetta della classifica.

Il giovane attaccante azzurro Giuseppe Ambrosino, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha esultato così per il successo: "Un pomeriggio magico e una striscia positiva che continua, e farne parte è pura magia". Di seguito il post.