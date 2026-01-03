Podcast Ceccarini: "Dura cedere Lucca. Lang? Forte, ma l'ingaggio è alto. Le altre uscite..."

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb, è intervenuto nel corso di 'Sabato Sport' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “Il Napoli si muove con grande attenzione perché ogni operazione è legata a un’uscita. Lucca è un attaccante che può piacere a diversi club, anche in Serie A, ma gli incastri oggi sono complicati: il Milan ha già fatto le sue scelte, la Juventus guarda soprattutto al centrocampo e l’Inter ha altre priorità. La Roma potrebbe essere una soluzione, ma al momento è concentrata su profili diversi. Su Lang il discorso cambia: è un calciatore forte, con qualità importanti e un ingaggio non banale. Non è semplice pensare a un prestito all’estero e, senza un’uscita strutturata, il Napoli non può liberare spazio per un’entrata”.

E sul fronte delle uscite cosiddette minori?

“Marianucci è destinato ad andare in prestito alla Cremonese, operazione praticamente definita. Vergara è seguito dal Torino e potrebbe diventare una pedina utile anche per eventuali scambi. Ambrosino ha diversi interessamenti. Ma è chiaro che Lang e Lucca sono quelli che possono davvero spostare gli equilibri del mercato del Napoli”.

Guardando al campo, che partita si aspetta contro la Lazio? E quanto incide il tema Insigne?

“La sfida con la Lazio è sempre complicata: è una squadra con qualità, anche se ha avuto qualche passaggio a vuoto. Insigne? È una situazione che può sbloccarsi anche alla fine del mercato, non è detto che debba chiudersi subito”.

Infine, uno sguardo alle altre big di Serie A.

"Milan, Juventus e Inter si muovono con prudenza, più in ottica futura che con colpi immediati. Questo rende il campionato ancora più aperto e interessante”.