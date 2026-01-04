Rrahmani: "Siamo solidi, ancora così! Gol mi mancava, schema provato"

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria dell'Olimpico contro la Lazio: "Prepariamo sempre queste punizioni, sono contento di aver ritrovato la rete. Dobbiamo continuare così. Abbiamo giocatori con struttura, possiamo sempre essere pericolosi. Il gol mi è mancato molto ma è sempre meglio quando vince la squadra.

Quarto clean sheet? E' la quarta di fila che vinciamo 2-0, siamo una squadra solida e speriamo di farne altre così, anche se nel calcio è sempre tutto possibile. Non c'è niente di sicuro".