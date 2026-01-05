Prima pagina

Il Mattino: "DomiNapoli"
di Davide Baratto

"DomiNapoli", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, commentando la prestazione dominante del Napoli all'Olimpico contro i biancocelesti. Il sommario: "Gli azzurri schiacciano la Lazio e restano attaccati alla vetta. Conte: ma la squadra può fare ancora di più". Di seguito la prima pagina integrale.