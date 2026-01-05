Incubo Salernitana in Serie C: perde col Siracusa e paga un altro allenatore

Pesante sconfitta quest'oggi per la Salernitana in Serie C: i granata finiscono ko per 3-1 contro il Siracusa e continua il periodo di crisi con solo tre vittorie nelle ultime nove gare. A pagare è un altro allenatore: come riportato da TMW, la dirigenza è orientata ad esonerare il tecnico Giuseppe Raffaele. La classifica vede la Salernitana terza a quattro punti dalla vetta, ma il brutto ko odierno potrebbe costare caro all'allenatore che era oggetto di valutazioni già da diverso tempo.