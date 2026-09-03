McTominay out, Scotto: "I tempi di recupero e chi aspettarsi al suo posto"

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Scott McTominay si prepara all’intervento: i possibili tempi di recupero, le partite a rischio e le soluzioni studiate da Allegri.

Giovanni Scotto, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulle condizioni di Scott McTominay e sui tempi necessari per rivederlo in campo. Il giornalista ha analizzato le partite che il centrocampista potrebbe saltare e le possibili soluzioni a disposizione di Massimiliano Allegri, indicando Kevin De Bruyne come principale candidato alla sostituzione. Di seguito le sue parole:

"Effettivamente è un intervento che si smaltisce abbastanza rapidamente. Una persona normale, quindi non un calciatore professionista, nel giro di un mese torna al cento per cento. Un professionista probabilmente ci metterà un pochino di più, ma sono certo che i tempi saranno comunque rapidi, come assicurato anche nel comunicato. Rapidi fino a un certo punto, però, perché siamo ai primi di settembre e la sosta scatterà dopo la quinta giornata di campionato. Il campionato riprenderà nel weekend dell’11 ottobre: parliamo quindi di un rientro di McTominay stimato per quel periodo. Credo che si possa stare tranquilli, perché i tempi non dovrebbero essere lunghi, ma il Napoli dovrà comunque rinunciare a McTominay per quattro partite.

Non ci voleva, altro che vesiche. Il problema delle vesciche esiste, non è vero che l’aritmia sia stata nascosta per le vesciche, ma evidentemente questa problematica è insorta adesso. Allegri ha detto che McTominay si è allenato con un ritmo differente, ma non sappiamo se ciò sia collegato all’aritmia o se abbia avuto qualche problema. I calciatori vengono sottoposti continuamente a controlli e svolgono le visite mediche anche prima dei ritiri, quindi ci sarà stata sicuramente l’occasione per riscontrare questa situazione. Del resto non ci riguarda neanche: l’importante è che McTominay si rimetta in piedi.

McTominay ai box, le soluzioni per sostituirlo

"Mi aspetto De Bruyne titolare al suo posto nel 4-3-3, perché presumo che Allegri non cambierà modulo. Aspettiamo anche Vergara, che finora non abbiamo visto e che può dare una mano a centrocampo, perché può giocare anche da mezzala ed è il calciatore più adatto a sostituire McTominay. Il Napoli non ha poi tutte queste soluzioni in quel ruolo: il vice Anguissa non c’è. C'erano Cajuste e Folorunsho, ma al Napoli non servono e sono stati acquisti sbagliati. Bisogna quindi fare un grande in bocca al lupo a McTominay e anche ad Allegri, che soprattutto nelle prossime due partite contro Inter e Arsenal non potrà avere Scott".