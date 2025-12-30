Podcast Calamai: "Due storie nel Napoli mi affascinano. Lukaku? Sarà un'opzione in più"

Luca Calamai, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “Ci sono due storie che mi affascinano. La prima è la straordinaria abilità di Antonio Conte nel gestire Napoli: alterna strappi e frenate, alza e abbassa l’asticella, ma senza perdere mai il controllo. In una piazza così passionale è l’unico modo per non farsi travolgere. È il suo segreto”.

Può bastare per lo Scudetto?

“Quest’anno nessuna è perfetta: manca qualcosa al Napoli, all’Inter e al Milan. Ma Conte, anche in un contesto complicato, resta una garanzia”.

Højlund è la seconda grande storia?

“Sì. Mi ha conquistato l’impatto di Rasmus Højlund. C’erano dubbi: reduce da un’esperienza non semplice al Manchester United, scandinavo in una piazza di fuoco. Invece è entrato con personalità, segna e interpreta benissimo il ruolo”.

Come si incastrano Højlund e Lukaku?

“Non è scontato vederli insieme. Sono simili nell’idea di calcio, ma diversi nell’impatto fisico. Il vero Romelu Lukaku trascinava tre difensori. Højlund ha più profondità. Conte ha ritrovato movimenti ‘alla Lukaku’, ma con gamba giovane”.

Lukaku può essere decisivo al rientro?

“Sì, come opzione. In una stagione lunga, avere più soluzioni è fondamentale”.

Højlund può superare Osimhen?

“È difficile dirlo. Victor Osimhen ha fatto cose straordinarie. Ma Højlund può crescere ancora molto. Il suo limite non lo conosciamo”.