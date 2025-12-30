Podcast De Paola: "Parole Conte strategiche, vuole spostare la pressione sugli altri"

De Bruyne è un campione che non passa inosservato, ma è innegabile che con lui in campo il Napoli avesse una manovra più elaborata e meno verticale. Senza di lui la squadra ha cambiato pelle, si è velocizzata. È una metamorfosi riuscita grazie a Conte, ma anche perché certi grandi giocatori, pur nella loro qualità, possono creare problemi di equilibrio".

Le parole di Conte su Inter, Milan e Juventus sono sincere o strategiche?

“Sono dichiarazioni strategiche. Conte le usa per spostare la pressione sugli altri. Entrare nel merito è sbagliato: il Napoli ha vinto due scudetti in tre anni ed è stabilmente nel gotha del calcio italiano. Ha un’organizzazione diversa, ma non meno efficace. Anzi, oggi è la società più liquida d’Italia”.

Hojlund può essere considerato uno dei migliori attaccanti del campionato?

“Non esageriamo, ma la sua crescita è evidente. È merito di Conte, che trasforma i giocatori mentalmente e fisicamente. Oggi Hojlund ha postura, forza e movimenti simili a Lukaku. Ha retto e vinto duelli fisici impressionanti. Ma il vero MVP della Serie A resta Conte”.

Il Napoli gioca bene oltre a vincere?

“Dipende da cosa si intende per ‘giocare bene’. Se significa essere verticali, andare in porta rapidamente e vincere, allora sì. Un gol su rimpallo vale quanto uno con venti passaggi. Il Napoli oggi mette tutti d’accordo perché vince”.

Questo campionato resterà aperto fino alla fine?

“No, credo che verso marzo-aprile due squadre staccheranno. Molto dipenderà dagli impegni europei. Il Napoli è l’immagine e somiglianza del suo allenatore: quando Conte è al massimo, lo è anche la squadra”.

De Laurentiis vuole blindare Conte: è la scelta giusta?

“Sì. I rapporti con De Laurentiis non sono semplici per nessuno, ma il presidente è intelligente. Ha capito Conte e gli ha dato libertà totale. Napoli, come ambiente, è perfetta per la fame di vittorie di Conte. È questo il vero segreto”.