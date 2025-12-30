Ufficiale

Lazio-Napoli, arbitra Massa con Di Paolo al Var: la sestina completa

Lazio-Napoli, arbitra Massa con Di Paolo al Var: la sestina completaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:20In primo piano
di Fabio Tarantino

Davide Massa sarà l'arbitro di Lazio-Napoli di domenica alle 12.30, primo match del nuovo anno in programma allo stadio Olimpico. Di Paolo al Var, Avar sarà Doveri. Ecco la designazione completa: 

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     PICCININI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     DOVERI