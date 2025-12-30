Podcast Insigne, l'ex agente: "Può far bene alla Lazio, è un atleta serissimo e il tocco non si perde"

Antonio Ottaiano, agente, è intervenuto nel corso de 'Il Bar di Tutto Napoli' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Insigne-Lazio? Allora, dando per scontato che indubbiamente bisogna tenere conto dei due o tre anni vissuti in un campionato dal ritmo diverso, è chiaro che questo può aver inciso. Anche alla luce del fatto che stiamo parlando di un ragazzo non più giovanissimo: interrompere certi ritmi e certe intensità può aver prodotto qualche limite. Però, conoscendo il giocatore, è sempre stato un atleta molto serio, un professionista impeccabile. Credo che possa dare il suo contributo. È ovvio che probabilmente non sarà nelle condizioni di essere titolarissimo per un intero campionato, ma penso che il suo apporto possa comunque essere importante. Anche perché, ragazzi, è inutile dirlo: l’aspetto tecnico non si perde mai. Le qualità restano, il tocco rimane quello".

Come avresti rivisto Lorenzo Insigne in questo Napoli?

"Bene per ciò che rappresenta, per il passato, per l’affetto e per l’amore reciproco che c’è stato e che, sotto certi aspetti, esiste ancora, nonostante gli ultimi anni non siano stati indimenticabili per lui. La scelta della MLS, infatti, lo ha portato anche fuori dalla Nazionale. Ma sai, la questione credo sia stata valutata dal Napoli soprattutto in base alle esigenze della società e della squadra. Probabilmente, se c’è stato un contatto, il club non ha ritenuto opportuno inserire un giocatore di una fascia d’età più avanzata per quel ruolo, preferendo una scelta diversa per la corsia sinistra".