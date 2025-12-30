Hojlund è già del Napoli: ADL pronto a versare 44mln allo United, la data

vedi letture

Rasmus Hojlund, già nove gol con il Napoli più due assist, è costato a fine estate circa 50 milioni di euro. L'obbligo di riscatto scatterà presto. Ciò vuol dire che Adl presto verserà i 44 milioni che restano allo United. Ne parla La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"I sei milioni di euro per il prestito sono già stati versati contemporaneamente alla stesura del contratto; gli altri 44 che serviranno per il riscatto obbligatorio, verranno girati il prossimo primo luglio, perché così si fa. Cinquanta milioni di euro per avere un attaccante che segna ogni 208', che però nelle ultime sei partite ne ha fatti cinque, e qualcuno lo ha lasciato nell'area, che fa reparto da solo se serve ma anche con Neres, Politano, Lang ed Elmas, a turno i suoi compagni di avventura".