Cds dopo le parole di Conte: "Il nuovo centro sportivo del Napoli sorgerà a Succivo"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole continuare a far crescere il club, citando Conte, anche per le strutture. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Il nodo dei lavori al Maradona e l’obiettivo di costruire un nuovo impianto tengono banco da tempo, così come la costruzione di un centro sportivo all’altezza delle grandi d’Europa, con uffici, alloggi, campi, lab, foresterie e anche spazi adeguati alla riqualificazione del vivaio: sorgerà a Succivo, non lontano dall’attuale Training Center di Castel Volturno, e a settembre il presidente ha annunciato la posa virtuale della prima pietra (sinonimo di accordi).

Il fallimento del 2004 ha inevitabilmente aggravato le distanze, ma insieme ha ripulito un club che da qualche anno De Laurentiis e Chiavelli stanno riempiendo di figure che hanno rilanciato il settore sportivo (dal ds Giuntoli al ds Manna) e quello commerciale (il dg dell’area business Bianchini). L’obiettivo è che le imprese scudetto - addirittura miracolosa l’ultima - non restino fenomeni saltuari o parte di cicli brevi: la lista Conte, in questo senso, vale un promemoria".