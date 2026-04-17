Podcast Calciomercato Napoli, Ceccarini: "Il Napoli cerca altri Alisson! Conte? Dipende dal progetto"

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Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Credo che l’incontro tra Conte e De Laurentiis sarà decisivo. Gli scenari sono abbastanza chiari: da una parte Conte vorrà garanzie sul mercato e sulla crescita della squadra, dall’altra la società ha in mente un progetto diverso, più sostenibile, senza investimenti eccessivi su giocatori già affermati. Da questo confronto può nascere una sintesi, ma non è scontato. Oggi il futuro di Conte è incerto, perché se fosse stato tutto definito, lo si sarebbe già detto".

Non lo vede quindi saldo sulla panchina azzurra?

"In realtà è saldo per i risultati, che sono dalla sua parte. Il problema è capire se i progetti collimano. Se c’è una visione comune si può andare avanti, altrimenti no. Non si può partire con dubbi o tensioni: servono idee condivise. E oggi ci sono ancora troppe cose da chiarire".

Che tipo di mercato si aspetta dal Napoli?

"Mi sembra evidente che la linea sarà quella di puntare su profili più giovani e con ingaggi più bassi. Operazioni come quelle di Alisson Santos o Giovane vanno in questa direzione. Questo però non significa rivoluzionare tutto: i giocatori importanti non sono sul mercato, ma si cercherà di abbassare il monte ingaggi e inserire elementi di prospettiva".

Moise Kean può essere un obiettivo concreto?

"Ha una clausola da 62 milioni valida a luglio, una cifra importante. Non so se qualcuno arriverà a pagarla. In Italia è difficile immaginare un club disposto a investire così tanto. È un giocatore che mantiene appeal, anche grazie alla nazionale, ma al momento non vedo sviluppi concreti per il Napoli".

Situazione Spinazzola: rinnovo in bilico?

"È un nome che interessa anche alla Juventus, soprattutto se dovesse partire Cambiaso. Il rinnovo con il Napoli non è ancora definito: il nodo potrebbe essere la durata, con il giocatore che chiede un biennale. Però la soluzione si trova sempre, magari con un’opzione legata alle presenze. Dipende da quanto il Napoli vuole puntarci".

E il caso Lukaku? Può condizionare il mercato?

"Sì, perché ha un ingaggio molto pesante. Credo che difficilmente resterà a Napoli, ma non sarà semplice trovare una soluzione. Serve un club disposto a soddisfare sia lui che il Napoli. È una situazione delicata, che può influire sulle strategie estive".

Quanto incideranno le altre operazioni in uscita?

"Tanto. Bisognerà capire cosa succederà con altri giocatori, come Lucca o eventuali riscatti. Tutto è collegato: ogni movimento contribuisce a definire il mercato. E in questo momento ci sono ancora diversi nodi da sciogliere".