Formazione Napoli, Conte cambia: due novità contro la Lazio

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Due novità di formazione per Conte per la gara di domani al Maradona contro la Lazio. Pronti Beukema e Alisson dal primo minuto

Due novità di formazione per Conte per la gara di domani al Maradona contro la Lazio. Pronti Beukema e Alisson dal primo minuto, entrambi in campo nel secondo tempo contro il Parma. Stavolta entrambi possono partire dall'inizio come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Al posto di Juan Jesus e Anguissa, ovviamente. E poi tante conferme rispetto alla gara del Tardini.

Formazione Napoli, le ultime in vista della Lazio

Il quotidiano aggiunge: "Con la Lazio, la difesa sembra fatta, stavolta Beukema è in vantaggio su Juan Jesus e con Buongiorno centrale e Olivera a sinistra a destra ci andrà lui, dopo averne fatte due standosene a guardare dall'inizio. C'è un posto in mezzo al campo che può invece modificare sostanzialmente il volto del Napoli: al fianco di Lobotka potrebbe scivolare McTominay, facendo riposare Anguissa apparso appesantito, e a quel punto tra le linee ci finirebbe Alisson Santos".

Come arriva il Napoli: il rimpianto Parma e la voglia di riscatto davanti al proprio pubblico

Dopo lo scontro diretto vinto contro il Milan, il Napoli non è andato oltre l'1-1 con il Parma, vedendo l'Inter allontanarsi ulteriormente. Conte nel post-partita ha parlato di rimpianto, ma ha anche ribadito che il sogno non si spegne finché a farlo non sarà l'aritmetica. Un segnale chiaro: la squadra deve puntare a fare en plein nelle ultime sei. Un elemento che gioca a favore degli azzurri è il rendimento casalingo: i partenopei non perdono in casa dall'8 dicembre 2024, e in quella occasione fu proprio la Lazio a imporsi grazie a una rete di Gustav Isaksen.