ADL è tornato in Italia: domani sarà al Maradona per la Lazio

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Dopo il lungo soggiorno americano, il patron azzurro è rientrato, come da programmi, giusto in tempo per la sfida con l'ex di turno, Sarri

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Aurelio De Laurentiis è tornato in Italia e domani sarà al Maradona per la sfida contro la Lazio alle ore 18. Dopo il lungo soggiorno americano, il patron azzurro è rientrato, come da programmi, giusto in tempo per la sfida con l'ex di turno, Sarri. Partita importante per blindare la zona Champions. A questo punto ogni momento può essere quello buono per incontrare Conte e per cominciare a parlare di futuro e per capire quelle che saranno le intenzioni dell'allenatore azzurro che ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli.

ADL e le sue parole su Conte e il futuro al Napoli

Adl su Conte aveva detto: "Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni di creazione di un Napoli molto forte... è anche una sua creatura. Quindi ucciderebbe la sua creatura, abbandonandola proprio all'ultimo minuto. Oppure... decide immediatamente e dice 'vorrei andare'. Allora avrei tempo durante aprile e maggio per trovare qualcun altro per fare la sostituzione. Altrimenti, non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. È un uomo serio e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare il ruolo di CT, ci penserei cento volte".