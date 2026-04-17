De Bruyne-Napoli, annuncio Gazzetta: "Presa una decisione a prescindere da Conte"

vedi letture

Ieri a Crc, Kdb aveva parlato della sua scelta estiva di lasciare la Premier per sposare il progetto del Napoli e dunque arrivare in Serie A

Kevin De Bruyne resterà al Napoli almeno per un'altra stagione. Anche se Conte dovesse andar via. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che dunque parla del futuro del belga che sarà ancora in azzurro a prescindere da quello che accadrà in panchina e dunque con Conte: "Questa è una storia che va ancora (ri)scritta, ha un tempo sufficientemente ampio per (ri) leggersela e quel contratto, un'altra stagione ancora, non è assolutamente in discussione: De Bruyne è l'anima (calcisticamente) più bella di questo Napoli riemerso dalle brume più recenti, è la proiezione in una dimensione favolistica che con quel genio è possibile inseguire".

De Bruyne e le sue parole sul Napoli

Ieri a Crc, Kdb aveva parlato della sua scelta estiva di lasciare la Premier per sposare il progetto del Napoli e dunque arrivare in Serie A: "La decisione di lasciare il City è stata presa di comune accordo con la società. A volte, quando si sta insieme tanto tempo, succede. Avevo offerte da tutto il mondo, ma mi piace ancora giocare a calcio ad alti livelli e il Napoli mi ha dato questa opportunità. Quando si prendono queste decisioni ci sono tante cose da considerare, come soldi, famiglia e tutto il resto, ma alla fine ho deciso per il Napoli".