Conte-Napoli, ora rinnovo non è nei piani: solo due strade per il futuro

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Lo scrive Il Roma che parla dunque dell'imminente incontro tra le parti dopo le parole di Adl dall'America. Il patron aveva detto cose chiare

Conferma o addio. Due strade per il futuro di Conte. La permanenza, con contratto che scade nel 2027, oppure la separazione in tempi rapidi, per permettere al Napoli di avere tempo di scegliere il nuovo allenatore. Lo scrive Il Roma che parla dunque dell'imminente incontro tra le parti dopo le parole di Adl dall'America. Il patron aveva detto: "Antonio Conte è un uomo molto serio. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerebbe mai all'ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli. Se si sacrifica dopo due anni di creazione di un Napoli molto forte... è anche una sua creatura. Quindi ucciderebbe la sua creatura, abbandonandola proprio all'ultimo minuto. Oppure... decide immediatamente e dice 'vorrei andare'. Allora avrei tempo durante aprile e maggio per trovare qualcun altro per fare la sostituzione".

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"La scelta, quindi, spetta a Conte, con De Laurentiis che non si opporrà, eventualmente. L’importante è che tutto sia fatto nei tempi giusti. Il patron non vuole perdere Conte all’ultimo momento, quando sarà poi tardi per scegliere un altro allenatore. Con un altro anno di contratto non c’è molto da trattare, se non andare su una conferma o su una separazione. Situazione lineare, anche perché per ora non si parla di rinnovo, ma nemmeno questo è escluso. C’è un fronte economico imponente da valutare, ma se De Laurentiis e Conte dovessero ritrovarsi d’amore e d’accordo pronti sul futuro, con programmi condivisi e reciproche garanzie e condizioni soddisfatte".