Caprai su Milinkovic: "Sbaglia sui due gol del Benfica e non solo. Vi spiego..."

Riccardo Caprai, analista di Goalkeepermania, è intervenuto nel corso di "Pausa Caffè" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Milinkovic-Savic è un portiere che ha delle lacune. Mi sento di dire che questo è Milinkovic-Savic, non mi sorprende: è un buon portiere, ma quando si vanno a calcare dei palcoscenici così importanti, purtroppo vengono fuori i limiti di un portiere che ha dei difetti. Sul primo gol del Benfica non è tanto dopo il colpo di testa, ma il problema nasce prima: su un cross dai 26-27 metri, un portiere europeo deve leggere la traiettoria, anche perché è un cross calciato ad uscire da un sinistro. Lì un portiere importante deve leggere e deve uscire su quella palla lì, non può rimanere in porta. Lui parte in ritardo e secondo me parte da un posizionamento un po' troppo conservativo, al momento del cross doveva guadagnare quei due metri. A quel punto lì hai lo spazio e il fisico, devi avere il coraggio di andare ad aggredire lo spazio in avanti: quindi per me l'errore maggiore è sulla lettura e sulla non uscita di Milinkovic-Savic. Poi dopo la palla si impenna, lui sta recuperando la porta, la palla gli rimane lì, prova ad accorciare in avanti facendo una sorta di croce iberica ma a quel punto poteva farci ben poco. L'errore non è lì, ma su tutto il prima.

Anche sul secondo gol del Benfica c'è un errore di scelta del gesto. Bravissimo l'attaccante a fare quel colpo di tacco, però se bisogna analizzare in maniera oggettiva la scelta di Milinkovic-Savic è sbagliata: dovrebbe aspettare e reagire, lui invece in anticipo si mette a croce e sbaglia perché la palla gli passa ad un centimetro, posizionato in quel modo non ha la possibilità di andare in levagamba. Subisce un gol che francamente un portiere del Napoli non deve subire".

Il Napoli ha dato via Caprile e ha preso Milinkovic-Savic per 20 milioni di euro, ma in valore assoluto è un portiere da squadra che lotta per lo Scudetto? "Secondo me no. È un portiere che ha dei limiti, quello principale è la lettura dello spazio, che non ha. Ha sbagliato anche a fine partita su una palla in verticale, dove è uscito ma era troppo indietro e si è trovato a mezza strada, è dovuto rimanere in zona palla e poi lui è riuscito a intervenire sul tiro dell'attaccante. Ma anche quella è una lettura sbagliata. Cioè, Meret è di un'altra categoria ragazzi, c'è poco da fare: con tutto il rispetto che posso avere per Milinkovic-Savic, ma proprio non c'è paragone. Lo dico al di là degli errori di ieri, perché non si può valutare un calciatore su una prestazione. Sono errori che ci possono stare, però come valore assoluto Meret è di una categoria superiore".

Milinkovic-Savic è il 16esimo portiere della Serie A per la percentuale di cross intercettati: "Le statistiche bisogna sempre guardarle, ma poi la valutazione degli addetti ai lavori è sempre tecnica, la statistica la si porta dopo a supporto. Caprile è un portiere coraggioso, Butez secondo me è il migliore che abbiamo oggi in Serie A nella copertura dello spazio. Questa statistica non la conosco, ma è una cosa prettamente tecnica. Skorupski è un altro portiere che ha alzato tantissimo il suo raggio d'azione. Milinkovic-Savic non è questo tipo di portiere, non ha nei suoi fondamentali la lettura e la copertura dello spazio. Questa è una caratteristica del portiere. Milinkovic-Savic è di grossa statura, molto molto bravo a parare i calci di rigore e lo ha dimostrato, però durante le partite c'è da fare anche altro. Anche nel gioco con i piedi tante volte si fa confusione: avere un lancio di 80 metri non vuol dire essere bravi a giocare con i piedi... bisogna vedere quando è sotto pressione le letture che ha, se capisce quando andare corto, quando andare a muro, quando lanciare sul terzino, quando attirare la pressione. Questa è comprensione del gioco, non è esclusivamente gioco con i piedi: il passaggio a 5 metri lo sanno fare tutti. Bilancio sulla stagione? Per il portiere che è, quindi un buon portiere, sta facendo una buona stagione. Però credo che se Meret non si fosse infortunato avrebbe giocato di meno".

Quella su Ivanovic a inizio partita è una grande parata? "Se tu guardi l'intervento, lui anticipa e questo è un errore. Il portiere non deve mai anticipare il tiro. Il tiro era centrale. Milinkovic-Savic anticipa a destra ed è anche sbilanciato, poi il tiro è a sinistra: alza la mano ed essendo di grande struttura riesce ad intervenire. Se quella palla è a 5 metri non la prende perché lui anticipa".