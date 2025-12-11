Podcast Tmw, Ceccarini: "Il Napoli vuole un Under e chiederà Mainoo in prestito con diritto"

vedi letture

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pausa Caffè' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "La mentalità europea non credo che a Conte manchi, visto che ha allenato anche all’estero, in squadre importantissime. Penso che più che altro ci siano delle vicende che rendano più concreto il cammino in campionato. Anche perché il livello della Champions League è più alto rispetto alla Serie A, quindi bisogna essere tenere l’asticella alta anche per questo obiettivo.

Non ci sono delle equazioni precise su questo doppio cammino. Ma il Napoli in questo momento non riesce ad avere un rendimento costante, ogni tre giorni non riesci ad allenarti. Riuscire a vincere campionato e Champions League è quasi impossibile per chiunque, in Italia ci è riuscita l’Inter ma nel 2010, anche la Juventus dei 9 scudetti non ci è riuscita, neanche la Juventus di Ronaldo. Tenere il rendimento costante tra Champions e campionato è cosa che puoi fare soltanto se hai una squadra super top. E pensate che anche le big d’Europa fanno fatica, basti guardare al Real Madrid

Mainoo? Il Napoli vuole andare su un calciatore che non crea problemi di lista, come Mainoo. Il Napoli vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Ci sono anche altre opportunità, come Pellegrini, Atta, Frendrup, anche alcuni profili all’estero come Goretzka, che per me è un ottimo calciatore. Da metà febbraio però a Conte rientrano tutti, ci sono tre centrocampisti che rientreranno come Gilmour, McTominay e Lukaku. Mainoo è in cima alla lista, vediamo se ci sarà l’apertura del Manchester United”.