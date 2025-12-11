Radio TN Dazn, Turci: "Il Napoli avrebbe dovuto avere 2-3 punti in più, ma nessun dramma"

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, intervenuto nel corso della trasmissione 'Cronache Azzurre' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Alla luce del calendario mi aspettavo qualche punto in più da parte del Napoli, anche per non mettere in discussione la qualificazione. E' tutto aperto, ci sono ancora Chelsea e Copenhagen, ma avere 2-3 punti in più adesso avrebbe dato maggiore tranquillità al Napoli. Lo stesso discorso vale per la Juventus. Invece l'Inter la vedo in linea, molto bene l'Atalanta".

Come ti spieghi le difficoltà in trasferta? "In campionato questa cosa si avverte meno e credo che sia una questione di energia mentale. Il Napoli fa fatica in Champions League in trasferta anche con squadre di livello inferiore. Poi è giusto analizzare partita per partita e quella di ieri veniva dopo un ciclo complesso di gare di cartello, in cui il Napoli ha speso tanto, anche dal punto di vista mentale. Non abbiamo visto il solito Napoli, si faceva fatica a vincere i duelli e a battagliare come al solito. Ma non ne farei un dramma e guarderei avanti con ottimismo perché quando c'è con la testa il Napoli se la gioca con chiunque".

Hai seguito il Milan col Torino: Allegri è da Scudetto? "Credo che il Milan sia una squadra che rispetto alla passata stagione abbia trovato una forte organizzazione e una forte identità, quindi vanno fatti i complimenti ad Allegri. Se la può giocare davvero fino alla fine per rimanere lassù. Tuttavia, per come sono andati gli scontri diretti, Allegri avrà tanto da fare e da lavorare per pensare a un Milan da Scudetto, perché anche col Torino poteva perdere perché all'inizio era sconnesso. E' successo con Parma, Pisa, Cremonese. Cominciano a diventare tante".