Radio TN Forgione: "A Bologna e Lisbona stesso risultato, perché la reazione di Conte è così diversa?"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pausa Caffè' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Mi aspettavo tanto dal Napoli. Mi aspettavo i tre punti, al massimo un pareggio, invece è andata in tutt'altra maniera. Questo k.o. è frutto di mancanza di lucidità, i calciatori erano spenti, non so se per una questione mentale o fisica. Te ne accorgi quando vedi i calciatori correre meno rispetto all'ultima partita con la Juventus, come Elmas. Ma non solo lui, in tanti arrivavano in ritardo sul pallone. C'è un'immagine paradigmatica di quanto sto dicendo, ossia quando Otamendi fa una sforbiciata, finisce a terra, si rialza e riesce ad arrivare anche sulla seconda palla prima degli avversari. Ho visto una squadra poco presente in casa. Il 2-0 va anche stretto al Benfica".

Mal di Champions? Il Benfica ha trovato dei varchi enormi, il Napoli ha mostrato incertezze enormi. Sul primo gol McTominay doveva andare con maggiore decisione sul pallone ed è strano che manchi anche McTominay. Secondo me è una condizione generale di appannamento. Magari c'entra anche l'atteggiamento dell'allenatore. Dopo il Bologna, la reazione di Conte è stata una. Dopo il Benfica, con lo stesso risultato, la reazione è stata tutt'altra. Mi viene da pensare che ci sia una spasmodica ossessione dell'allenatore verso il campionato".