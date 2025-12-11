Radio TN Giuliani: "Napoli fuori dalla Champions sarebbe molto grave per ADL e i conti"

Fulvio Giuliani, giornalista, direttore de La Ragione, intervenuto nel corso della trasmissione 'Pausa Caffè' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Si è intuito subito che sarebbe stata una serata complicata. Approccio sbagliato, gambe che non seguivano la testa e ritmo insufficiente. Conte parla spesso di energie ridotte, ed è vero che giocano sempre gli stessi, ma negli ultimi 20 minuti il Napoli ha corso eccome. Il problema, quindi, non era fisico: era mentale. E in Champions l’approccio sbagliato lo paghi.

Il Napoli in Europa delude. Perché?

In Champions il rendimento è scarso: sconfitte con avversarie alla portata (PSV, Benfica), pareggi con squadre in crisi come l’Eintracht. Non è essere “anti-Napoli” dirlo: è fotografare la realtà. La squadra non si è mai sentita davvero a suo agio in Europa quest’anno.

Conte soffre la Champions? È solo un cliché?

No, è un dato storico. Mourinho e Conte sono due colossi nella gestione del gruppo, ma in Europa la differenza è abissale: palmarès ricchissimo per il portoghese, inesistente per Conte. Non si tratta di “lezioni”, ma di un tema evidente: Conte fatica a entrare nella dimensione Champions.

Quanto sarebbe grave un’uscita precoce economicamente?

Molto. Il Napoli non può permettersi ogni estate un mercato come quello 2025: servono plusvalenze mirate e crescita dei giovani. Senza play-off o ottavi ci sarebbe un duro colpo ai conti e De Laurentiis ne uscirebbe amareggiato. Conte, invece, punterebbe tutto sullo Scudetto.

Ma qual è il vero problema europeo del Napoli?

La squadra sembra non crederci. In campionato è dominante, in Europa va in confusione. Non può essere solo questione di motivazioni: Mourinho al Da Luz ne dà a tonnellate. È un problema collettivo, mentale, non spiegabile in modo semplicistico.

Ultima domanda: Milinkovic-Savic è da criticare per ieri?

No. Ha commesso un errore evidente in uscita palla, ma per il resto non ha responsabilità sui gol. Il Napoli ha tirato una volta in porta: anche con parate straordinarie il risultato non sarebbe cambiato. Milinkovic-Savic sta facendo un grande campionato, e insieme a Meret rappresenta una delle coppie di portieri migliori della Serie A.