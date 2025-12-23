Podcast Fedele a sorpresa: "Mercato non indovinato, in tre non giocano! E Hojlund..."

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android). Tra i temi toccati, anche le parole di De Laurentiis di ieri e anche le mosse del club azzurro per il mercato di gennaio che ormai si sta avvicinando.

"Parole Adl sul mercato? Nell'enfasi della vittoria si dicono tante cose. Il Napoli non ha indovinato la campagna acquisti a giugno, non ha preso il sostituto di DI Lorenzo e di Anguissa. Potevano arrivarne anche cinque, ma tre non giocano, vedi Beukema e Lang. Hojlund è arrivato e gioca, ma solo perché si è fatto male Lukaku. A gennaio mi aspetto un mediano di forza che va a caccia della palla".