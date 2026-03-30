Podcast Caso Lukaku, Forgione: "Ha il dovere di presentarsi! Il problema è stato il metodo..."

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Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Caso Lukaku? Esistono diritti e doveri: un calciatore deve rispondere alla chiamata del club. Una decisione autonoma come quella di restare in Belgio non rientra nei suoi diritti. Avrebbe dovuto parlarne prima con la società. Poi è chiaro che ci siano esigenze personali, ma il problema è stato il metodo".

Dal Napoli è filtrato anche nervosismo: scelta voluta?

"Queste situazioni si possono risolvere anche in silenzio. Il Napoli invece ha voluto rendere chiara la propria posizione. Non so se sia stata una strategia, magari anche in ottica futura, ma Lukaku resta un protagonista dello Scudetto scorso e meriterebbe maggiore tutela".

Dal punto di vista tecnico, quanto pesa la sua assenza?

"Il problema nasce se lui decide di non tornare. Il Napoli non può permettersi di rinunciare a Lukaku: anche al 70% è un giocatore che può essere decisivo, come ha dimostrato. Non puoi andare avanti con un solo attaccante fino a fine stagione, soprattutto per il sistema di gioco di Antonio Conte".

Se non dovesse rientrare subito, come si può ovviare?

"Se manca Lukaku, devi adattarti. Puoi pensare a soluzioni come Giovane o a un attacco più mobile con Alisson Santos, ma manca una vera punta centrale. E questo rischia di saltare tutto l’equilibrio della squadra".

In caso di rientro in ritardo, come dovrebbe comportarsi il Napoli?

"Il club può anche multarlo, ma poi la gestione spetta a Conte. Probabilmente si troverà un compromesso: magari salta una partita, ma da qui a fine stagione Lukaku serve. Non puoi fare autolesionismo per principio".

E sul futuro? Il rapporto sembra compromesso…

"È chiaro che qualcosa si è incrinato. A fine stagione bisognerà trovare una soluzione, ma il Napoli non può regalarlo. Servirà un’offerta adeguata per limitare i danni economici".

Ultima domanda: Giovane può essere davvero il vice-Lukaku?

"Sulla carta sì, ma non l’ho mai visto in quel ruolo con i compiti richiesti da Conte. Potrebbe essere una sorpresa oppure no. In alternativa, si può giocare senza riferimenti, creando confusione agli avversari. Ma resta un’incognita".