Ultim'ora Caso Lukaku, Sky: la linea del Napoli non cambia, o si presenta o va fuori rosa!

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Il braccio di ferro tra Romelu Lukaku e il Napoli entra in una fase decisiva, con spiragli di dialogo ma una linea dura da parte del club. Il belga, tramite Instagram, ha spiegato di essere rimasto in Belgio dopo una visita che avrebbe evidenziato un nuovo problema fisico, ribadendo al tempo stesso la sua vicinanza alla squadra. Secondo Sky Sport, si lavora a una tregua, ma la posizione del Napoli resta chiara: il giocatore è atteso a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. In caso contrario scatterebbe l’esclusione dalla rosa.

A chiarire ulteriormente il quadro è stato Massimo Ugolini: “Lukaku ha ribadito di voler restare in Belgio, ma il Napoli è stato netto: è convocato e deve presentarsi. Se non lo farà, finirà fuori rosa. C’è ancora tempo per una mediazione, magari con un confronto diretto con il club e con Antonio Conte. Poi si deciderà se proseguire la terapia in Belgio o a Napoli”. Ore decisive, dunque, per il futuro immediato dell’attaccante.