Ultim'ora Lukaku rompe il silenzio sui social: “Ecco come stanno le cose, devo stare bene per aiutare il Napoli”

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Romelu Lukaku rompe il silenzio. Il belga, al centro della vicenda che ha fatto discutere molto in questi giorni, ha pubblicato una storia Instagram

Romelu Lukaku rompe il silenzio. Il belga, al centro della vicenda che ha fatto discutere molto in questi giorni per la sua scelta di restare in Belgio, ha scelto di rompere il silenzio attraverso un lungo messaggio scritto nelle stories di Instagram:

“Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale — è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa.

Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio", il messaggio di Romelu Lukaku, atteso dal club partenopeo domani a Castel Volturno

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