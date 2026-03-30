Ritorno a Napoli, Il Mattino: "Lukaku ha preso la sua decisione"

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L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla vicenda legata a Romelu Lukaku, protagonista negli ultimi giorni di una situazione delicata

Il caso Lukaku verso una svolta: Big Rom ha deciso di rientrare a Napoli. L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla vicenda legata a Romelu Lukaku, protagonista negli ultimi giorni di una situazione delicata. L’attaccante, dopo aver inizialmente rifiutato il rientro a Napoli dopo non essere partito nella tournée negli Stati Uniti con il Belgio, sembra ora pronto a tornare sui suoi passi e a rientrare in città.

Il belga avrebbe infatti organizzato un volo privato per rientrare già in serata, con l’obiettivo di essere a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti prevista per domani. Dopo le tensioni della scorsa settimana, anche su indicazione dello staff medico della nazionale, la situazione appare in fase di ricomposizione.

Resta però da capire se il gesto basterà a ricucire completamente lo strappo con il club. Il Napoli non ha gradito l’atteggiamento del giocatore, e non ha fatto nulla per nascondere il proprio malcontento. Tuttavia, il ritorno imminente potrebbe segnare un punto di svolta, con Lukaku pronto a ritrovare Antonio Conte che tornerà a dirigere gli allenamenti dopo un periodo di relax in famiglia.