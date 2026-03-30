Tonali-Napoli: una pista praticamente impossibile per un motivo
Tonali-Napoli: una pista praticamente impossibile. Ci sono suggestioni che accendono il mercato con largo anticipo e altre che restano, semplicemente, suggestioni. Quella che porta a Sandro Tonali rientra probabilmente nella seconda categoria: affascinante, ma oggi lontanissima dalla realtà del Napoli.
Il primo ostacolo è economico: l'ingaggio monstre
Dopo il trasferimento al Newcastle United per una cifra superiore ai 60 milioni, il valore del centrocampista resta altissimo. Difficile pensare che il Napoli possa avvicinarsi a certe cifre in questo momento, soprattutto in un contesto di gestione come quello attuale, è complicato. Più che il cartellino, però, ciò che rende praticamente impossibile l’operazione è l’ingaggio monstre del suo contratto (attualmente fino al 2029): 8 milioni a stagioni più 2 di bonus.
Il Napoli guarda a rinforzi sostenibili, funzionali al sistema e in linea con parametri economici ben definiti e, in questo contesto, lo stipendio di Tonali non rientrerebbe in quei parametri.
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