Tonali-Napoli: una pista praticamente impossibile per un motivo

Tonali-Napoli: una pista praticamente impossibile per un motivoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:25In primo piano
di Arturo Minervini
Quella che porta a Sandro Tonali rientra probabilmente nella seconda categoria: affascinante, ma oggi lontanissima dalla realtà del Napoli.

Tonali-Napoli: una pista praticamente impossibile. Ci sono suggestioni che accendono il mercato con largo anticipo e altre che restano, semplicemente, suggestioni. Quella che porta a Sandro Tonali rientra probabilmente nella seconda categoria: affascinante, ma oggi lontanissima dalla realtà del Napoli.

Il primo ostacolo è economico: l'ingaggio monstre

Dopo il trasferimento al Newcastle United per una cifra superiore ai 60 milioni, il valore del centrocampista resta altissimo. Difficile pensare che il Napoli possa avvicinarsi a certe cifre in questo momento, soprattutto in un contesto di gestione come quello attuale, è complicato. Più che il cartellino, però, ciò che rende praticamente impossibile l’operazione è l’ingaggio monstre del suo contratto (attualmente fino al 2029): 8 milioni a stagioni più 2 di bonus. 

Il Napoli guarda a rinforzi sostenibili, funzionali al sistema e in linea con parametri economici ben definiti e, in questo contesto, lo stipendio di Tonali non rientrerebbe in quei parametri.