Cassano: "Occhio a Lobotka per l'Inter! Anche se mi arrivano voci sulla Juve"

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Fantantonio ha analizzato diversi profili seguiti dal club nerazzurro, soffermandosi anche sul centrocampista del Napoli.

Intervenuto ai microfoni di 'Viva El Futbal', l'ex calciatore Antonio Cassano ha detto la sua sulle possibili strategie di mercato dell’Inter in vista della prossima sessione estiva, Fantantonio ha analizzato diversi profili seguiti dal club nerazzurro, soffermandosi anche sul centrocampista del Napoli: "Da Cunha può essere un giocatore perfetto l’anno prossimo per l’Inter. Penso possa fare una grande carriera, non so se senza Fabregas anche.

Se va via Calhanoglu, occhio a lui ma occhio anche a Lobotka. Occhio al regista del Napoli per l'Inter. Anche se mi arrivano voci anche su Lobotka e la Juve se rimane Spalletti. Per Lobotka è Inter o Juve, lui aveva detto certe cose su Conte... L’Inter comunque ha intenzione di prendere un mediano basso in estate e potrebbe essere il nome giusto".