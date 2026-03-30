Lukaku rompe il silenzio! Ne parliamo su Radio Tutto Napoli, alle 13 c'è "Cronache azzurre"

Lukaku rompe il silenzio! Ne parliamo su Radio Tutto Napoli, alle 13 c'è "Cronache azzurre"
Oggi alle 12:55Radio TN
di Redazione Tutto Napoli.net
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Prosegue il ricco palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima radio sul Napoli, oggi live dalle 8 alle 21! Terminati i format del mattino, la programmazione prosegue senza sosta: dalle 13 infatti scatta l'ora di “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Davide Baratto

Alle 15 passeranno il testimone a "Napoli Talk" con Antonio Gaito e Christian Marangio. Dalle 17 prenderà il via un'ora di grande passione e discussione con "Passionapoli" di Nicola Luongo e Guido Gaglione. Dalle 18 ancora Napoli ma anche la finestra sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e dalle 20 Tutto Basket Napoli con Fabio Esposito ed Elio De Falco. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

 8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli
 9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli
11.00 - 13.00 - Pausa-caffè
13.00 - 15.00 - Cronache azzurre
15.00 - 17.00 - Napoli Talk
17.00 - 18.00 - Napoli nel mondo
18.00 - 19.00 - Passionapoli
20.00 - 21.00 - Tutto Basket Napoli
21.00 - 8.00 -  Tutti i programmi li ritroverai in replica 

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