Podcast Molaro: "Il Napoli deve fare una valutazione interna su un aspetto. Su Lukaku..."

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Francesco Molaro, direttore responsabile di Tuttonapoli.net, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Caso Lukaku? Mi auguro che torni, ma il messaggio pubblicato sui social non chiarisce nulla. Dice che completerà la riabilitazione in Belgio e che rientrerà quando sarà pronto: questo lascia molti dubbi. Almeno, però, è arrivata una spiegazione. Spero che questa chiarezza ci sia stata anche nei confronti del Napoli, con la dirigenza e con Antonio Conte".

Come giudica la gestione mediatica della vicenda?

"Il fine settimana è stato molto caldo, forse troppo. Una certa stampa ha spinto eccessivamente sulla rottura. Il Napoli non ha smentito, quindi noi ci atteniamo ai fatti. Personalmente mi dispiace per tutto questo frambusto, anche perché Lukaku aveva parlato di amore per Napoli dopo Verona".

Se il giocatore ha sbagliato, come deve intervenire il club?

"Se ha sbagliato, è giusto che ci sia una sanzione: una multa o comunque un richiamo deciso. Probabilmente la situazione andava gestita meglio già prima della partenza".

Si va verso una separazione a fine stagione?

"La sensazione è quella. Questa scelta del calciatore e del suo entourage sembra andare in quella direzione. Il Napoli potrebbe anche chiedere al suo agente di trovare una nuova sistemazione, così da liberarsi di un ingaggio pesante. Poi è chiaro che il contratto c’è e va rispettato".

Quanto pesa oggi l’investimento Lukaku?

"Parliamo di cifre importanti, quasi un milione a presenza. È tantissimo. Però non dimentichiamo che l’anno scorso è stato determinante per lo scudetto: lì ha ripagato tutto. Quest’anno no, ma anche a causa di un infortunio serio".

Ha inciso anche la scelta di non operarsi, rispetto a Kevin De Bruyne?

"Sì, credo che col senno di poi qualche riflessione l’abbia fatta. De Bruyne ha seguito un altro percorso ed è già più avanti. Lukaku forse si è pentito di non aver scelto quella strada".

Serve fare chiarezza interna su quanto accaduto?

"Assolutamente sì. Senza colpevolizzare nessuno, ma un’analisi interna sugli infortuni e sulla gestione va fatta. Da queste situazioni si deve imparare".