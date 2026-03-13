Podcast Ceravolo: “Napoli tra le più forti in Serie A! Che rammarico non averlo mai visto al completo”

Franco Ceravolo, dirigente sportivo, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): “Manna ha fatto un ottimo lavoro, naturalmente sempre in sintonia con Conte. Il Napoli quest’anno ha avuto una quantità incredibile di infortuni e nonostante tutto è rimasto in corsa per un obiettivo importante. Antonio è stato bravissimo a tenere la barca a galla, perché con tutte queste assenze qualsiasi altra squadra sarebbe crollata. Parliamo di sette-otto titolari fuori per lunghi periodi, eppure il Napoli è ancora lì. Questo significa che il lavoro fatto è stato buono”.

Hai seguito anche la crescita di Vergara, giocatore che si è messo in evidenza nelle ultime settimane. Che impressione ti ha fatto?

“È un ragazzo con qualità importanti, di quelle che appartengono ai grandi giocatori. Ha tecnica, punta l’uomo, e oggi quelli che saltano l’avversario sono sempre meno. Ha personalità nonostante la giovane età. Se Conte lo ha tenuto in rosa vuol dire che ha visto qualcosa, perché quando un giocatore non gli piace lo manda via senza problemi. Non era facile trovare spazio con gli esterni che aveva il Napoli, ma quando ha avuto l’occasione ha dimostrato di essere all’altezza. Deve continuare così, perché affermarsi in un club come il Napoli non è semplice”.

Guardando alla prossima stagione, da dove deve ripartire il Napoli?

“Secondo me il Napoli, con la rosa al completo, insieme all’Inter è tra le squadre più forti del campionato. Ha due giocatori per ruolo e non ha bisogno di rivoluzioni. Il vero rammarico è non averla mai vista al completo quest’anno. Se il Napoli riparte con tutti disponibili può puntare a obiettivi importanti, anche allo scudetto. Prima di pensare al mercato bisogna recuperare tutti i giocatori e ripartire da questa base”.

Nel finale di campionato ci sono incroci importanti. Il Napoli deve guardare avanti o alle spalle?

“Le ultime dieci partite sono dieci finali. Non esistono gare facili, lo abbiamo visto anche con squadre che sulla carta erano inferiori. Il Napoli deve pensare partita per partita, senza fare calcoli. È chiaro che alcune sfide come Como-Roma o Lazio-Milan possono cambiare gli equilibri, ma è ancora tutto aperto. L’Inter è la più avanti, ma per i posti Champions la lotta è apertissima”.

Chi vedi favorito per i posti dietro l’Inter?

“Napoli e Milan hanno qualche punto di vantaggio, ma non possono sentirsi tranquilli. Ci sono Roma, Juventus, Atalanta e altre squadre che possono rientrare. Serviranno ancora due o tre giornate per capire davvero chi arriverà in Champions. Adesso è troppo presto per fare previsioni definitive”.