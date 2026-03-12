Sorpresa Lobotka, Cdm: "Può rinnovare e partire subito: spunta big italiana"

vedi letture

Lo slovacco potrebbe voler cambiare aria dopo tanti anni in azzurro. Su di lui tante voci di mercato, anche quella sulla Juve o dell'Inter

Futuro in bilico per Stanislav Lobotka. Il play slovacco potrebbe anche lasciare Napoli a fine stagione. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno con un focus sui tanti giocatori del Napoli in scadenza o vicini alla scadenza di contratto. Come il regista di Conte. Lo slovacco potrebbe voler cambiare aria dopo tanti anni in azzurro. Su di lui tante voci di mercato, anche quella sulla Juve. Potrebbe rinnovare e poi il Napoli potrà monetizzare. Per non perderlo dunque a un anno dalla scadenza del contratto. Il giocatore, che sta cercando di recuperare per sabato, è in azzurro dal 2020. Il suo contratto scade nel 2027. Quindi in estate mancheranno appena dodici mesi. Ecco perché il Napoli pensa al rinnovo per non svalutarlo. Già in passato si era parlato dell'interesse di diverse big italiane come Juve o Inter.

Lobotka, dall'arrivo ai due scudetti

Dopo aver trascinato il Napoli alla conquista dei due scudetti, 2023 e 2025, lo slovacco si conferma l'equilibratore tattico fondamentale della squadra. Anche in questa stagione il suo apporto è stato fondamentale. Nonostante, come detto, un recente affaticamento muscolare che lo ha tenuto ai box contro il Torino, il suo rientro è considerato vitale: Conte lo aspetta. Poi sarà tempo di pensare al futuro. E il futuro resta un rebus. Ma ci sarà tempo per pensarci.